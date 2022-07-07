الأهلي يدعو إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 25 يوليو

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "بناء على موافقة وزارة الرياضة، يعلن مجلـس إدارة النادي الأهلي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 25 يوليو الجاري".