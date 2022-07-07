الأهلي يدعو إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 25 يوليو

أعلن نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي اليوم الخميس إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، وذلك في الـ25 من شهر يوليو الجاري.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "بناء على موافقة وزارة الرياضة، يعلن مجلـس إدارة النادي الأهلي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق 25 يوليو الجاري".
وأضاف البيان :"فيما سيعلن النادي عن الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية غير العادية قبل الموعد المحدد".
ويأتي عقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، بعد أن هبط الفريق الكروي الأول إلى الدرجة الأولى، عقب احتلاله المركز الخامس عشر قبل الأخير.