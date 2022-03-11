الأهلي يستضيف الطائي للهروب من الهبوط.. وضمك للمحافظة على مركزه

تتواصل الليلة منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/ 2022م، بإقامة مباراتين ناريتين، نتيجتاهما ستلعبان دورًا كبيرًا في صراع الهروب من شبح الهبوط.
يحل فريق ضمك صاحب المركز الخامس بـ36 نقطة ضيفًا ثقيلاً على الحزم متذيل جدول الترتيب بـ14 نقطة، وذلك على ملعبه في مدينة الرس عند الساعة الـ(6:50) مساء.
ويبحث الضيوف عن استعادة نغمة الانتصارات لوقف نزيف النقاط، وأيضًا للمحافظة على مركزهم، والاقتراب أكثر من رباعي المقدمة.
وفي المقابل لا بديل للحزم سوى الفوز إذا أراد الإبقاء على حظوظه قائمة في الاستمرار بدوري المحترفين لموسم آخر؛ على اعتبار أن أي نتيجة غير ذلك ستُقرِّبه خطوة من النزول للدرجة الأولى.
وعلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة يلتقي الفريقان اللذان يسعيان للابتعاد عن شبح الهبوط؛ إذ يحتل الأهلي المركز الثاني عشر بـ25 نقطة، في حين يأتي الطائي عاشرًا بـ26 نقطة، وذلك عند الساعة الـ(8:45) مساء.
يسعى الأهلي لاستعادة توازنه، وتصحيح المسار، ووقف نزيف النقاط المتواصل للمباراة الثالثة على التوالي للابتعاد عن الخطر، والاقتراب من مناطق الأمان لمصالحة جماهيره غير الراضية عن نتائج الفريق هذا الموسم.
وسيخوض الفريق اليوم مباراته الأولى تحت إشراف الأورغوياني روبرت سيبولدي الذي تولى قيادة الدفة الفنية خلفًا للمُقال بينسيك هاسي، الذي يدرك جيدًا أن أي نتيجة غير الفوز ستزيد من مشاكل الفريق، ولاسيما أنه تنتظره مباراة غاية في الأهمية أمام الهلال في الجولة المقبلة.
في حين يأمل فريق الطائي استغلال الأوضاع الصعبة التي يعيشها منافسه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، والعودة للديار بالنقاط الثلاثة التي ستعيده لسكة الانتصارات الغائبة عنه في الجولتين الأخيرتين، وتوسِّع الفارق معه في جدول الترتيب إلى 4 نقاط.