الأهلي يستضيف الطائي للهروب من الهبوط.. وضمك للمحافظة على مركزه

وسيخوض الفريق اليوم مباراته الأولى تحت إشراف الأورغوياني روبرت سيبولدي الذي تولى قيادة الدفة الفنية خلفًا للمُقال بينسيك هاسي، الذي يدرك جيدًا أن أي نتيجة غير الفوز ستزيد من مشاكل الفريق، ولاسيما أنه تنتظره مباراة غاية في الأهمية أمام الهلال في الجولة المقبلة.