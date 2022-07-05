الأهلي يسدد مستحقات الفيصلي

نجحت إدارة النادي الأهلي في إغلاق قضية يزيد البكر لاعب الفريق السابق الذي انتقل إلى صفوفه قادماً من الفيصلي عام 2019، قبل انتهاء المهلة المحددة من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم .
وكانت اللجنة منحت نادي الأهلي مهلة نهائية مدتها (30) ثلاثون يوماً بداية من تاريخ 22 يونيو الماضي، لامتناعه عن تنفيذ القرار الصادر من غرفة فض المنازعات رقم (652/غ/2021) تاريخ 01-12-2021م الصادر لصالح نادي الفيصلي.
وذكرت "الرياضية " أن إدارة النادي الأهلي سددت المبالغ المستحقة لنادي الفيصلي والتي تتجاوز مليونين بعد تحذير لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الصادر في 22 يونيو الماضي والتشديد على تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات خلال مهلة نهائية مدتها شهر من تاريخ البيان التحذيري.
ويأتي تسديد المبلغ لتتفادى إدارة الأهلي عقوبة خصم النقاط والمنع من التسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، إضافة إلى إيقاع الهبوط إلى درجة أدنى حال انتهاء فترة التسجيل دون تنفيذ القرار.