الأهلي يسدد مستحقات الفيصلي

نجحت إدارة النادي الأهلي في إغلاق قضية يزيد البكر لاعب الفريق السابق الذي انتقل إلى صفوفه قادماً من الفيصلي عام 2019، قبل انتهاء المهلة المحددة من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم .