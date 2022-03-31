الأهلي يعبر الترجي بسهولة.. والهلال يتجاوز الفيصلي

اليوم الثاني من البطولة سيكون شاهداً على لقاءين من العيار الثقيل، إما أن يساهما في اشتعال البطولة وإما أن يتسببا في انحصار اللقب بين الأهلي والهلال، حيث يلتقي الأهلي والفيصلي عند تمام الساعة الـ 4 عصراً، في لقاء يقوده الدولي سعد اليحيوي حكم أول والدولي هاني سنان حكم ثان وسلمان العمري مسجل، قبل أن يتواجه الهلال والترجي عند تمام الـ 6.30 مساء، في لقاء يقوده الدولي سامي أمين حكم أول والدولي منصور القحطاني حكم ثان وإبراهيم الدريبي مسجل.