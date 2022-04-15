الأهلي يعلن نهاية موسم مدافعه البرازيلي دانكلير بيريرا

وتابع البيان: "وتقرر أن يغادر اللاعب إلى البرازيل للدخول في برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر في عيادة متخصصة بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي قبل العودة إلى جدة لاستكمال برنامجه المعد له".