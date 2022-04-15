الأهلي يعلن نهاية موسم مدافعه البرازيلي دانكلير بيريرا

أعلن نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي إصابة مدافع الفريق الكروي الأول البرازيلي دانكلير بيريرا بكدمة في الركبة اليمنى، وتمزُّق بالرباط الداخلي للركبة.
وقال النادي في بيان: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي دانكلير بيريرا، بواسطة الشريك الطبي المستشفى السعودي الألماني، إصابته بكدمة في الركبة اليمنى وتمزُّق بالرباط الداخلي للركبة".
وتابع البيان: "وتقرر أن يغادر اللاعب إلى البرازيل للدخول في برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر في عيادة متخصصة بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي قبل العودة إلى جدة لاستكمال برنامجه المعد له".