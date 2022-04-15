رياضة

الأهلي يعلن نهاية موسم مدافعه البرازيلي دانكلير بيريرا

الأهلي يعلن نهاية موسم مدافعه البرازيلي دانكلير بيريرا
دانكلير بيريرا
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أعلن نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي إصابة مدافع الفريق الكروي الأول البرازيلي دانكلير بيريرا بكدمة في الركبة اليمنى، وتمزُّق بالرباط الداخلي للركبة.

وقال النادي في بيان: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول البرازيلي دانكلير بيريرا، بواسطة الشريك الطبي المستشفى السعودي الألماني، إصابته بكدمة في الركبة اليمنى وتمزُّق بالرباط الداخلي للركبة".

وتابع البيان: "وتقرر أن يغادر اللاعب إلى البرازيل للدخول في برنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهر في عيادة متخصصة بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي قبل العودة إلى جدة لاستكمال برنامجه المعد له".

الأهلي

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