"الأهلي" يكسب "الاتحاد" في الديربي الودي

وكان الاتحاد قد خاض مواجهتين خلال فترة توقُّف المنافسات الرياضية، خسر في إحداها أمام بيراميدز المصري بهدف نظيف، قبل أن يتعادل إيجابيا مع أبها 1/ 1، في الوقت الذي حقق فيه الأهلي الفوز على فريق الجونة المصري 2/ 1.