"الأهلي" يكسب "الاتحاد" في الديربي الودي

كسب فريق الأهلي جاره وغريمه التقليدي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للمواجهتين الحاسمتين في ختام منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
تناوب على تسجيل أهداف الأهلي كل من علي مجرشي وحسين المقهوي وحسن العلي، بينما سجل ثنائية الاتحاد عبدالرزاق حمدالله وهارون كمارا.
وكان الاتحاد قد خاض مواجهتين خلال فترة توقُّف المنافسات الرياضية، خسر في إحداها أمام بيراميدز المصري بهدف نظيف، قبل أن يتعادل إيجابيا مع أبها 1/ 1، في الوقت الذي حقق فيه الأهلي الفوز على فريق الجونة المصري 2/ 1.
يُشار إلى أن الاتحاد يحتل المركز الثاني بجدول دوري المحترفين برصيد 61 نقطة قبل مواجهتين على نهاية المسابقة، بينما يأتي الأهلي بالمرتبة الحادية عشرة برصيد 31 نقطة.
وتنتظر الفريقَين مباراتان حاسمتان لكل منهما؛ إذ يتطلع الاتحاد للتتويج بلقب الدوري حين يلاقي فريقَي الاتفاق والباطن، أما الأهلي الساعي إلى الهروب من شبح الهبوط فسيواجه فريقَي الرائد والشباب.