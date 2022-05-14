الأهلي يواصل التحضير لأبها.. و"الموسى" يعود للتدريبات

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة "أبها" في الـ22 من شهر مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة، اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، ثم أجرى المدرب روبرت سيبولدي تدريبات تكتيكيـة من خلال مران تنافسي، ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط، وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، أو لمستين.
بعدها قام المدرب بتكثيف الجرعات التكتيكية، وقسَّم عناصر الفريق لمجموعتَيْن، وأقام مناورة بينهما، وأوقفها أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء الفنية.
وشهدت التدريبات مشاركة الكابتن نوح الموسى في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح في الأيام الماضية.