الأهلي يواصل التحضير لأبها.. و"الموسى" يعود للتدريبات

بدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة، اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، ثم أجرى المدرب روبرت سيبولدي تدريبات تكتيكيـة من خلال مران تنافسي، ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط، وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، أو لمستين.