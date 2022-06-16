رياضة
الأولمبي السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة أوزبكستان.. في نهائي كأس آسيا
عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد فوزه أمس الأربعاء على منتخب أستراليا بنتيجة 2-0، ضمن الدور نصف النهائي من كأس آسيا تحت 23 عامًا، في أوزبكستان.
وقسّم الجهاز الفني بقيادة المدير الفني سعد الشهري، اللاعبين إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى، التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس، مرانًا استرجاعيًّا في الصالة الرياضية بمقرّ سكن البعثة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا على ملعب كيباري في طشقند.
ويواصل المنتخب السعودي في تمام السادسة من مساء غدٍ الجمعة، تدريباته على ملعب كيباري؛ تحضيرًا لمواجهة منتخب أوزبكستان ضمن نهائي كأس آسيا يوم الأحد المقبل.