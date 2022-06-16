الأولمبي السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة أوزبكستان.. في نهائي كأس آسيا

وقسّم الجهاز الفني بقيادة المدير الفني سعد الشهري، اللاعبين إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى، التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس، مرانًا استرجاعيًّا في الصالة الرياضية بمقرّ سكن البعثة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا على ملعب كيباري في طشقند.