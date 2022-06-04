الأولمبي السعودي يعاود تدريباته استعدادًا للقاء اليابان

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب كيباري في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّم خلالها اللاعبون إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى (التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس) مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا.