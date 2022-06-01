الأولمبي السعودي يكثف تحضيراته لمواجهة طاجيكستان

يكثف المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.
وأجرى "الأخضر" مساء اليوم الأربعاء حصته التدريبية على ملعب معهد السكك الحديدية في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مراناً تكتيكياً في البناء تحت الضغط العالي، أعقبه تمرين تكتيكي في البناء ضد دفاع وسط الملعب.
ويواصل المنتخب السعودي في تمام السادسة والنصف من مساء غدٍ الخميس تدريباته على ملعب معهد السكك الحديدية، تحضيراً لمواجهة منتخب طاجيكستان في أولى مبارياته ضمن كأس آسيا بعد غدٍ الجمعة.