الأولمبي السعودي يكثف تحضيراته لمواجهة طاجيكستان

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم الأربعاء حصته التدريبية على ملعب معهد السكك الحديدية في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مراناً تكتيكياً في البناء تحت الضغط العالي، أعقبه تمرين تكتيكي في البناء ضد دفاع وسط الملعب.