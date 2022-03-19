الأولى من نوعها.. فعالية "يوم المرأة" تجذب زوار بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف
شهدت بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في ثاني أيامها بالأمس إقامة فعالية "يوم المرأة"، هي الأولى من نوعها تحت مسمى "يوم المرأة" كجزء من الحدث العالمي الذي يُعد إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات ويستمر على مدار 4 أيام في الفترة من 17 حتى 20 مارس 2022.
وجذبت الفعالية التي تُعد امتداداً لمبادرة نادي السيدات أولاً، قرابة 1000 زائر استمتعوا بالعديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية في منطقة الجماهير “Aramco Energy Zone” وحول ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقدّمت اللاعبة السويدية وسفيرة قولف السعودية كاميلا لينارث والإنجليزية أوليفيا كوك إلى جانب مدربات ومدربي "قولف السعودية" بعض الحصص التدريبية المجانية لأول 200 سيدة وفتاة من زوار البطولة، ونصائح وإرشادات لتعلم رياضة القولف.
كما شهدت الأنشطة تقديم الضيافة للمشاركات في المنطقة المخصصة للجماهير بجانب الحفرة رقم 16، والتي تُعد إحدى أجمل المواقع في مختلف ملاعب القولف العالمية بإطلالتها الساحرة على ساحل البحر الأحمر لتمنحهم أفضل خلفية للصور التذكارية، ولقاءات مع مجموعة من الناشطات في وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات البارزة في مختلف المجالات.
وقالت كاميلا لينارث: "مشاركتي لخبراتي وتقديم المعلومات والنصائح هو شغف كبير بالنسبة لي في رياضة القولف، إلى جانب ممارستي لها بالطبع. وبالأخص حينما تكون هناك مجموعة من الفتيات الصغار المتحمسات والراغبات في تعلم الرياضة. وهو ما يمنحني غاية أسمى لتقديم المساعدة في نشر القولف. وأنا سعيدة جداً بتواجدي هنا ومشاركة هذه التجربة المميزة مع الفتيات المذهلات".
وقالت شوق الحربي – 12 عامًا، إحدى الفتيات الزائرات للبطولة واللاتي شاركن في فعالية يوم المرأة والحصص التدريبية: "استمتعت جداً بلعب القولف اليوم وسعيدة بلقاء اللاعبات والمدربات. ما زلت صغيرة في العمر، ولكن أتمنى أن أحترف رياضة القولف في المستقبل وسوف استمر في التدرب على أساسياتها حتى أصل للاحتراف".
وشاركت أضوى الدخيل، الشخصية البارزة في مختلف المجالات والتي تُعد مصدر إلهام للكثير من سيدات وفتيات المملكة في لقاء مفتوح مع الحضور في منطقة الجماهير والتقت بمجموعة من الفتيات اللاتي اعتلين المنصة معها. وعلّقت الدخيل قائلة: "تشرفت بهذه الدعوة من قولف السعودية والقائمين على بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، وأنا سعيدة حقاً بتواجدي هنا في هذه الفعالية الفريدة من نوعها. رياضة القولف هي إحدى الرياضات العريقة وبدأت بالانتشار بشكل ملحوظ في المملكة. وقمت بالتدرب عليها اليوم وأحببتها واعتقد بأنها ستكون أحد الأمور التي سأضيفها لقائمتي في الفترة القادمة".
الجدير بالذكر أن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية تقام في المملكة العربية السعودية في نسختها الثالثة، وتشهد مشاركة نخبة من أفضل النجمات العالميات مثل: آنا نوردكفيست وجورجيا هول، وكذلك نجوم كأس سولهايم كارلوتا سيغاندا وبرونتي لو، ولاعبات حاصلات على ألقاب في بطولات الجولة الآسيوية مثل: ماريان سكاربنورد، وأليسون لي، وأوليفيا كوان، وبولين روسين بوشار، وستيف كيرياكو، وآن فان دام، وبطلة نسخة عام 2020 الدنماركية إميلي كريستين بيدرسن.
وتتوفر تذاكر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية مجاناً والمزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني: www.golfsaudi.com