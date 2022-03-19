الأولى من نوعها.. فعالية "يوم المرأة" تجذب زوار بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

وشاركت أضوى الدخيل، الشخصية البارزة في مختلف المجالات والتي تُعد مصدر إلهام للكثير من سيدات وفتيات المملكة في لقاء مفتوح مع الحضور في منطقة الجماهير والتقت بمجموعة من الفتيات اللاتي اعتلين المنصة معها. وعلّقت الدخيل قائلة: "تشرفت بهذه الدعوة من قولف السعودية والقائمين على بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، وأنا سعيدة حقاً بتواجدي هنا في هذه الفعالية الفريدة من نوعها. رياضة القولف هي إحدى الرياضات العريقة وبدأت بالانتشار بشكل ملحوظ في المملكة. وقمت بالتدرب عليها اليوم وأحببتها واعتقد بأنها ستكون أحد الأمور التي سأضيفها لقائمتي في الفترة القادمة".