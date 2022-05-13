الإمارات: تعديل موعد نهائي كأس رئيس الدولة.. ومواعيد الجولات الأخيرة في دوري أدنوك

وجاء في بيان الاتحاد الإماراتي: قرر الاتحاد الإماراتي بعد التنسيق مع رابطة دوري المحترفين تعديل موعد إقامة كأس رئيس الدولة لتقام يوم الأربعاء 25 مايو الحالي في ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بدلاً من 27.