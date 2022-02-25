الإمارات مرشحة لاستضافة مواجهة الأخضر السعودي مع نظيره الصيني

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الإمارات سيكون البلد المستضيف لمباراة المنتخب السعودي المقبلة ضد الصين، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

ولم تلعب الصين، التي تلاشت آمالها بالتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ ظهورها الأول في 2002، أي مباراة على أرضها في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكرت التقارير عن مصدر في اتحاد الكرة الآسيوي ، أن الصين لم تطلب مجدداً استضافة مباريات منتخبها، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

ويعود عدم طلب الصين استضافة مبارياتها في التصفيات، يأتي بعد أن فقدت فرصتها نهائياً في التأهل للمونديال، ولاستمرار الإجراءات المتعلقة بمنع تفشي فيروس "كورونا"المستجد.

واضطرت الصين إلى خوض مبارياتها خارج أرضها (الدوحة والشارقة) في هذه المرحلة من التصفيات بسبب قيود السفر الصارمة المرتبطة بالبلاد والتي تؤثر بشدة على القادمين إلى الصين.

وأصبح المنتخب السعودي على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائيات كأس العالم نسخة "2022" عن قارة آسيا، بعدما تصدر المجموعة الأولى بتصفيات القارة برصيد19 نقطة، في حين يمتلك المنتخب الصيني 5 نقاط وضعته بالمركز الخامس بالمجموعة .

وتقام الجولة التاسعة من منافسات المجموعة يوم 24 آذار/مارس القادم، حيث تلتقي الصين مع السعودية، وأستراليا مع اليابان، وفيتنام مع عمان.