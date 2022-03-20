الإنجليزية جورجيا هال تحقق لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

وعلقت الأمريكية ويلي البالغة من العمر 24 عاماً: "عندما نجحت في تسجيل 4 أو 5 ضربات بيردي متتالية قلت لنفسي يجب أن أستغل هذا الأمر وأستمر في وضع الكرات بطريقة تساعدني على الحصول على المزيد، وهو ما حدث وأنا سعيدة بهذا الإنجاز وهذا الأداء، حيث يعتبر أفضل أداء شخصي بالنسبة لي في جميع البطولات. وكان هدفي اليوم هو الاستمتاع حيث تعتبر هذه البطولة أول بطولة احترافية أشارك بها في الجولة الأوروبية، ولم أتمكن من تنفيذ هذا العدد من ضربات البيردي من قبل وستبقى هذه اللحظة دائماً في ذاكرتي".