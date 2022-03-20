الإنجليزية جورجيا هال تحقق لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

حققت الإنجليزية جورجيا هال لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي أقيمت على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار 4 أيام من المنافسة القوية بين نخبة لاعبات القولف العالميات تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات.
وتوّج النائب الأعلى للرئيس لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة نبيل الجامع، ونائب الرئيس للتحول الرقمي نبيل النعيم النجمة الإنجليزية جورجيا هال بكأس البطولة بعد أدائها المميز منذ انطلاق البطولة حيث تصدرت جميع الأيام واستطاعت إنهاء المنافسات بتسجيلها 11 ضربة تحت المعدل وبفارق مريح (5 ضربات) أمام أقرب منافساتها التشيكية كريستينا نابولياوفا والسويدية جوهانا غوستافسون صاحبتي المركز الثاني بـ6 ضربات تحت المعدل. وحلّت صاحبة لقب أول نسخة من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية 2020 الدنماركية إيميلي بيدرسن في المركز الثالث بتسجيلها 5 ضربات تحت المعدل.
وقالت هال بعد تتويجها باللقب: "أشعر بسعادة غامرة لتحقيقي لهذا اللقب، وسعيدة أيضاً بالمستوى الذي قدمته طوال فترات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية ولبدايتي القوية لهذا العام. هذه المشاركة هي الثالثة لي شخصياً على أرض السعودية ودائماً ما أحب العودة إلى هنا فالبطولة مميزة والملعب جميل جداً والأشخاص لطيفون حقاً، ومستوى الضيافة والخدمات المقدمة من جميع القائمين على البطولة رائع".
وشهدت منافسات اليوم الأخير من البطولة بعض اللحظات الخاصة حيث تمكنت اللاعبة الأمريكية كيلي ويلي من معادلة الرقم القياسي المسجل لأقل عدد ضربات (63 ضربة) على ملعب ونادي رويال غرينز، كما أصبحت أول لاعبة في تاريخ الجولة الأوروبية تتمكن من تسجيل أكثر من 7 ضربات "بيردي" متتالية حيث نجحت في الوصول إلى 8 ضربات.
وعلقت الأمريكية ويلي البالغة من العمر 24 عاماً: "عندما نجحت في تسجيل 4 أو 5 ضربات بيردي متتالية قلت لنفسي يجب أن أستغل هذا الأمر وأستمر في وضع الكرات بطريقة تساعدني على الحصول على المزيد، وهو ما حدث وأنا سعيدة بهذا الإنجاز وهذا الأداء، حيث يعتبر أفضل أداء شخصي بالنسبة لي في جميع البطولات. وكان هدفي اليوم هو الاستمتاع حيث تعتبر هذه البطولة أول بطولة احترافية أشارك بها في الجولة الأوروبية، ولم أتمكن من تنفيذ هذا العدد من ضربات البيردي من قبل وستبقى هذه اللحظة دائماً في ذاكرتي".