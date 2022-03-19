الإنجليزية جورجيا هال تنفرد بصدارة "بطولة أرامكو النسائية"

وعلّقت الإنجليزية جورجيا هال والتي شاركت في جميع نسخ بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية وتقترب من تحقيق لقب هذه النسخة لأول مرة بعد أن كانت قريبة جداً في نسخة عام 2020 حينما حلّت ثانية خلف البطلة الدنماركية إيميلي بيدرسن، قائلة: "ربما يكون هذا أفضل أداء لي في جولة طويلة بهذا الشكل حتى الآن. كنت هادئة في الملعب وسارت الأمور بشكل جيد. وكان بالإمكان إحراز المزيد من الضربات القصيرة، ولكن كان يومًا جيداً في المجمل. وسأقوم بالاستمرار على نفس الوتيرة ولن أغير أي شيء في اليوم الأخير. من المهم أن أحافظ على تركيزي وسأنتظر لمعرفة ما يحمله يوم غد مع نهايته".