الإنجليزية جورجيا هال تنفرد بصدارة "بطولة أرامكو النسائية"

تمكنت اللاعبة الإنجليزية جورجيا هال من الانفراد بصدارة جدول ترتيب منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مع ختام أحداث اليوم الثالث، والذي كان قد انطلق بمشاركة 63 لاعبة نجحن في التأهل للمرحلة التأهيلية للبطولة.
وشهد اليوم احتفاظ هال بصدارة الترتيب بعد تحقيقها 4 ضربات تحت المعدل، لتصبح نتيجتها النهائية 10 ضربات تحت المعدل جعلتها في المقدمة وبفارق مريح نسبياً أمام السويدية آنا نوردكفيست سفيرة قولف السعودية والتي قدمت أداءً قوياً اليوم بتسجيلها 3 ضربات تحت المعدل رفعت بها مجموع نتائجها إلى 5 ضربات تحت المعدل.
في حين حلّت مواطنتها جوهانا غوستافسون في المركز الثالث بعد مستوى رائع بتسجيلها 5 ضربات تحت المعدل أضافتها لمجموع ضرباتها الذي بلغ ضربة فوق المعدل بنهاية يوم أمس لتنهي منافسات اليوم بمجموع 4 ضربات تحت المعدل، وشاركتها في المركز الثالث وصيفة يوم أمس التشيكية كريستينا نابولياوفا.
وعلّقت الإنجليزية جورجيا هال والتي شاركت في جميع نسخ بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية وتقترب من تحقيق لقب هذه النسخة لأول مرة بعد أن كانت قريبة جداً في نسخة عام 2020 حينما حلّت ثانية خلف البطلة الدنماركية إيميلي بيدرسن، قائلة: "ربما يكون هذا أفضل أداء لي في جولة طويلة بهذا الشكل حتى الآن. كنت هادئة في الملعب وسارت الأمور بشكل جيد. وكان بالإمكان إحراز المزيد من الضربات القصيرة، ولكن كان يومًا جيداً في المجمل. وسأقوم بالاستمرار على نفس الوتيرة ولن أغير أي شيء في اليوم الأخير. من المهم أن أحافظ على تركيزي وسأنتظر لمعرفة ما يحمله يوم غد مع نهايته".
هذا وتستكمل منافسات اليوم الأخير من البطولة العالمية ،غداً الأحد، حيث يتنافس المتأهلون للمرحلة النهائية للحصول على اللقب وجائزة المركز الأول البالغة 150,000 دولار أمريكي من مجموع جوائزها البالغة مليون دولار أمريكي.