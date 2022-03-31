الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن عن بطولة جديدة لأندية النخبة

وأوضح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه ستتشكل مجموعة عمل لمسابقات أندية النخبة، لتكون مسؤولة عن استحداث سبل جديدة من أجل الارتقاء بكرة القدم للنخبة على صعيد الأندية؛ بحيث تصبح منصة جذابة للارتقاء بالمستوى الفني، وتعزيز القيمة التجارية وجذب المستثمرين.