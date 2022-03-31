الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن عن بطولة جديدة لأندية النخبة

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس عن بطولة جديدة لأندية النخبة في قارة آسيا.
وقرر المكتب التنفيذي بالاتحاد، تشكيل مجموعة عمل لمسابقات أندية النخبة في منطقة الغرب تضم أعضاء من اتحادات كرة القدم في السعودية وقطر والإمارات وأوزبكستان، وفي منطقة الشرق تضم أعضاء من اتحادات أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والصين.
وأوضح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه ستتشكل مجموعة عمل لمسابقات أندية النخبة، لتكون مسؤولة عن استحداث سبل جديدة من أجل الارتقاء بكرة القدم للنخبة على صعيد الأندية؛ بحيث تصبح منصة جذابة للارتقاء بالمستوى الفني، وتعزيز القيمة التجارية وجذب المستثمرين.