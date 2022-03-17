الاتحاد الآسيوي يقترح إقامة مباراة العراق والإمارات في السعودية

اقترح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن تستضيف السعودية مباراة العراق أمام الإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، اقترح الاتحاد الآسيوي إقامة مباراة العراق والإمارات في السعودية كأرض محايدة.
وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد سمح بشكل استثنائي بإقامة المباراة المقررة يوم 24 مارس في بغداد، ثم تراجع عن هذه الخطوة، وقرر استمرار فرض حظر اللعب الدولي بالعراق؛ على خلفية الأوضاع الأمنية التي صاحبت الاعتداء على مبنى القنصلية الأمريكية بأربيل قبل أيام.
وكان رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رئيس الاتحاد القطري للعبة الشيخ حمد بن خليفة، قد أكد أن المباراة ستقام في الأردن، وذلك بعد ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد أمس الأربعاء، مشددًا على دعمه الكامل لحق العراق في اللعب على أرضه.