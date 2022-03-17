الاتحاد الآسيوي يقترح إقامة مباراة العراق والإمارات في السعودية

وكان رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رئيس الاتحاد القطري للعبة الشيخ حمد بن خليفة، قد أكد أن المباراة ستقام في الأردن، وذلك بعد ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد أمس الأربعاء، مشددًا على دعمه الكامل لحق العراق في اللعب على أرضه.