الاتحاد الألماني يرفض احتجاج فرايبورغ بعد مشاركة بايرن ميونخ بـ12 لاعباً

رفضت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم الاستئناف المقدم من فرايبورغ الذي طالب باعتباره فائزاً على بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر، وذلك على خلفية تواجد 12 لاعباً من النادي البافاري لقرابة 20 ثانية خلال مباراتهما في الدوري نهاية الأسبوع الماضي.
وتقدم فرايبورغ الاثنين باستئنافه أمام الاتحاد الألماني للاعتراض على ما حصل من خطأ في التبديلات خلال المباراة التي خسرها 1-4، ما جعل بايرن مهدداً بخسارة النقاط الثلاث.
وبسبب لغط في التبديلات خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السبت الماضي في المرحلة الثامنة والعشرين، وجد فرايبورغ نفسه لقرابة 20 ثانية في مواجهة 12 لاعباً من النادي البافاري، حيث توقفت المباراة بعد اكتشاف الخطأ الذي ارتكبه بايرن من أجل تصحيح الأمر.
وحصلت الحادثة، قبل خمس دقائق على النهاية، حين دخل النمساوي مارسيل سابيتسر ونيكلاس زوله أرض الملعب كبديلين للفرنسيين كينغسلي كومان وكورنتان توليسو، لكن كومان بقي في الملعب.
وتبين لاحقاً أن الخطأ حصل من قبل الحكم الرابع ومسؤول التبديلات في النادي البافاري، إذ رفع الأول على اللوحة الإلكترونية الرقم 29 غير الموجود أصلاً بين أرقام تشكيلة بايرن، عوضاً عن رقم 11 الخاص بالفرنسي.