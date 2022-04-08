الاتحاد الألماني يرفض احتجاج فرايبورغ بعد مشاركة بايرن ميونخ بـ12 لاعباً

وبسبب لغط في التبديلات خلال الدقائق الأخيرة من مباراة السبت الماضي في المرحلة الثامنة والعشرين، وجد فرايبورغ نفسه لقرابة 20 ثانية في مواجهة 12 لاعباً من النادي البافاري، حيث توقفت المباراة بعد اكتشاف الخطأ الذي ارتكبه بايرن من أجل تصحيح الأمر.