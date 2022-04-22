الاتحاد السعودي لكرة القدم يحتفي بالوفود المشاركة بدوري أبطال آسيا في 4 مدن

أقام الاتحاد السعودي لكرة القدم زيارات لوفود الاتحاد الآسيوي المشاركين في دوري أبطال آسيا المقام في 4 مدن سعودية، ويستمر حتى 27 إبريل الجاري.
وزارت وفود مدينة الرياض منطقة بوابة الدرعية بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي معيض الشهري، وقاموا بجولة تعرفوا خلالها على أبرز معالم المنطقة، وقصصها التاريخية.. وتم اصطحابهم في جولة في كل من قصر سلوى ومسجد الإمام محمد بن سعود وحي طريف التاريخي، كما شاركوا في العرضة السعودية.
في المقابل زار وفد مدينة جدة منطقة جدة التاريخية بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي عبدالله كبوها. واشتملت الزيارة على التعرف على الطابع الفريد لمنطقة "جدة البلد" التاريخية.
وفي المنطقة الشرقية زارت وفود الاتحاد الآسيوي مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" في جولة تعرفوا خلالها على المعرض، ومكتبة إثراء، ومعرض الطاقة.
وفي بريدة تناول وفد المدينة الإفطار في مزرعة الأستاذ عبدالعزيز الحميدي، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، وذلك بعد أن قدم الحميدي الدعوة مشكورًا للوفود كافة الموجودة في القصيم.