الاتحاد السعودي لكرة القدم يحتفي بالوفود المشاركة بدوري أبطال آسيا في 4 مدن

وزارت وفود مدينة الرياض منطقة بوابة الدرعية بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي معيض الشهري، وقاموا بجولة تعرفوا خلالها على أبرز معالم المنطقة، وقصصها التاريخية.. وتم اصطحابهم في جولة في كل من قصر سلوى ومسجد الإمام محمد بن سعود وحي طريف التاريخي، كما شاركوا في العرضة السعودية.