الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تمديد عقد مدرب الأخضر "رينارد" حتى 2027

ونشر الاتحاد السعودي فيديو أعلن خلاله خبر التجديد، وعلق عبره رينارد، قائلاً: منذ لحظة وصولي شعرت بأنني واحد منكم، شعرت بشغف الناس بكرة القدم، رغبة الناس بالنجاح والمجد، وطموح البلاد بالمضي قدمًا والتطور.