الاتحاد السعودي للريشة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التايلندي

وكان نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وصل للعاصمة التايلندية بانكوك بدعوة من عضو اللجنة الأولمبية الدولية "باتما كونيانم" لحضور بطولة العالم للريشة الطائرة التي تفتتح اليوم بتايلند وتستمر حتى الخامس عشر من مايو الحالي.