الاتحاد السعودي للريشة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التايلندي

وقع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة ممثلاً برئيسه مقرن المقرن ونظيره التايلندي ممثلاً بعضو الأولمبية الدولية رئيسة الاتحاد "باتما كونيانغ" مذكرة تفاهم بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في بانكوك.
وكان نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وصل للعاصمة التايلندية بانكوك بدعوة من عضو اللجنة الأولمبية الدولية "باتما كونيانم" لحضور بطولة العالم للريشة الطائرة التي تفتتح اليوم بتايلند وتستمر حتى الخامس عشر من مايو الحالي.
ويعقد الأمير فهد بن جلوي على هامش حضوره لبطولة العالم، اجتماعاً رسمياً برئيس اللجنة الأولمبية التايلندية، لمناقشة أوجه التعاون بين اللجنتين السعودية والتايلندية، وبحث تطوير الرياضة بما يخدم مصلحة شباب ورياضيي البلدين.
وتشمل الزيارة، الاجتماع برئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية، وحضور توقيع اتفاقية بين الاتحاد السعودي للريشة الطائرة ونظيره التايلندي، وحضور اجتماع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة والاتحاد الدولي للملاكمة التايلاندية.
ويضم الوفد السعودي، الأمير فهد بن منصور رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، ورئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن.