الاتحاد السعودي للسيارات: لا تغيير في البرنامج الزمني لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1

أكد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن البرنامج الزمني لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 المقام حالياً في جدة يسير وفق الجدول المعد له دون أي تغيير، مشيراً أن كافة التدابير الأمنية والتي تم اتخاذها لإقامة هذا السباق سلفاً تجري بالشكل الاعتيادي.
وقال الاتحاد السعودي للسيارات في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر:" إشارة إلى العملية العدائية التي استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بجدة، فإن شركة رياضة المحركات السعودية تود الإيضاح بأن البرنامج الزمني لأحداث وفعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 المقام حالياً على حلبة كورنيش جدة يسير وفق الجدول الزمني المعد له دون أي تغيير.
وأضاف البيان:" وإن كافة التدابير الأمنية لسلامة المشاركين والمتسابقين والزوار والتي تم اتخاذها لإقامة هذا السباق سلفاً تجري بالشكل الاعتيادي".
وأوضحت الشركة في بيانها الصادر بأن الحلبة شهدت اليوم إقامة حصة التجارب الأولى لفورمولا 1 عند الخامسة عصراً، والتي استمرت لمدة ساعة، وسبقها حصة تجارب لفورمولا 2 وتحدي بورشة سبرينت الشرق الأوسط في تجاربها الأولى.
وعلى الجانب الآخر تتواصل الفعاليات المصاحبة في حلبة جدة والتي تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً منذ الساعات الأولى من هذا اليوم من خلال قرية فورمولا وما تتضمنه من فعاليات متنوعة.