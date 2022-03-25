الاتحاد السعودي للسيارات: لا تغيير في البرنامج الزمني لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1

أكد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن البرنامج الزمني لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 المقام حالياً في جدة يسير وفق الجدول المعد له دون أي تغيير، مشيراً أن كافة التدابير الأمنية والتي تم اتخاذها لإقامة هذا السباق سلفاً تجري بالشكل الاعتيادي.