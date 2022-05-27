الاتحاد العربي يتأهب لإطلاق مبادرة "اكتشاف المواهب الكروية العربية"

عقدت لجنة المواهب بالاتحاد العربي لكرة القدم، إحدى مبادرات سمو رئيس الاتحاد، اليوم في العاصمة المصرية القاهرة؛ اجتماعًا لها برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي المهندس هاني أبو ريدة، وبحضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، والأمين المساعد مبارك الضفيان، وعضو اللجنة المنظمة للبطولات بالاتحاد العربي أحمد مجاهد، وعضو لجنة التطوير محمد شواربي، بالإضافة إلى ممثلي شركتي 3s وأرقام.