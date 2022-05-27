الاتحاد العربي يتأهب لإطلاق مبادرة "اكتشاف المواهب الكروية العربية"

عقدت لجنة المواهب بالاتحاد العربي لكرة القدم، إحدى مبادرات سمو رئيس الاتحاد، اليوم في العاصمة المصرية القاهرة؛ اجتماعًا لها برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي المهندس هاني أبو ريدة، وبحضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، والأمين المساعد مبارك الضفيان، وعضو اللجنة المنظمة للبطولات بالاتحاد العربي أحمد مجاهد، وعضو لجنة التطوير محمد شواربي، بالإضافة إلى ممثلي شركتي 3s وأرقام.
وتم خلال الاجتماع استعراض مبادرة اكتشاف وتنمية المواهب الكروية العربية وأهدافها ومراحل تنفيذها، إلى جانب استعراض اللائحة التنظيمية للمبادرة، بينما قدمت الشركتان عرضًا عن آلية التشغيل الإلكترونية لرصد المواهب العربية في رياضة كرة القدم من مختلف الدول العربية، وآلية اختيار المواهب ومراحل الاكتشاف وتنمية القدرات، فيما ستقوم الأمانة العامة للاتحاد العربي بإطلاق المبادرة رسميًّا خلال الفترة المقبلة.