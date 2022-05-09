الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان: "لا صحة لما يتم تداوله عن استضافته المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا؟

نفى الاتحاد القطري لكرة القدم، الاثنين، التقارير الإعلامية بشأن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر في 29 مايو.
واقترب الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين من التأهل لنهائي البطولة القارية الأبرز للأندية للموسم الثالث على التوالي بعد انتصاره 4-0 على ضيفه وفاق سطيف الجزائري، السبت، فيما تلعب مباراة الإياب الأسبوع المقبل.
وعاد الوداد المغربي بالفوز 3-1 من ملعب بترو أتلتيكو الأنجولي قبل أن يستضيف مباراة الإياب، الجمعة.
وقال الاتحاد القطري في بيان: «ينفي الاتحاد القطري لكرة القدم ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة عن استضافته المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا 2022».
وأضاف: «يؤكد الاتحاد القطري أنه لم يتم التطرق بالحديث عن هذا الأمر مع الاتحاد الإفريقي عبر أي من القنوات أو المخاطبات الرسمية».
ولم يحدد الاتحاد الإفريقي بعد مكان المباراة النهائية بينما ذكرت وسائل إعلام أنه قرر إقامتها في المغرب للعام الثاني على التوالي، وطالب الأهلي المصري الاتحاد في بيان، الأحد، بلعب النهائي في دولة محايدة.