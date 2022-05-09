الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان: "لا صحة لما يتم تداوله عن استضافته المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا؟

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي بعد مكان المباراة النهائية بينما ذكرت وسائل إعلام أنه قرر إقامتها في المغرب للعام الثاني على التوالي، وطالب الأهلي المصري الاتحاد في بيان، الأحد، بلعب النهائي في دولة محايدة.