الاتحاد بطلاً لدوري التنس الأرضي

تُوج فريق الاتحاد للتنس الأرضي بطلاً للدوري الممتاز في كرة المضرب بعد تصدُّره ترتيب الدوري العام طوال غمار منافسات الدوري الممتاز.
وتوَّج المدير التنفيذي لاتحاد التنس الأرضي، الأستاذ عيسى الزهراني، فريق نادي الاتحاد بكأس البطولة والميداليات الذهبية عقب نهاية اللقاء الختامي في المسابقة، الذي أُقيم أمام فريق الشباب على ملاعب التنس الأرضي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بمشاركة اللاعبَين الشقيقَين عمار وسعود الحقباني.
وبهذه المناسبة قدَّم رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، التهنئة لأعضاء الفريق على هذا التميز والاستمرارية في إضافة الألقاب إلى خزائن النادي؛ بما يعكس اهتمام نادي الاتحاد بالألعاب كافة، وتمـيُّز التنـس الأرضي في النـادي.. متمنيًا للعبـة التوفيـق في قـادم استحقاقاتها، ومواصلة حصد الذهب.