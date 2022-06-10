الاتحاد بطلاً لدوري التنس الأرضي

وبهذه المناسبة قدَّم رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، التهنئة لأعضاء الفريق على هذا التميز والاستمرارية في إضافة الألقاب إلى خزائن النادي؛ بما يعكس اهتمام نادي الاتحاد بالألعاب كافة، وتمـيُّز التنـس الأرضي في النـادي.. متمنيًا للعبـة التوفيـق في قـادم استحقاقاتها، ومواصلة حصد الذهب.