الاتحاد في محطة (تحدي) الطائي .. والهلال يخشى السقوط أمام أبها

تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام أربع مباريات سيكون لها تأثير كبير على من يحمل لقب الدوري ومن سيودع المسابقة.
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.
يدخل ضمك اللقاء وهو يملك من الرصيد 43 نقطة فيما يملك الفتح 32 نقطة ووضعه غير مطمئن.
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والثلث بتوقيت الرياض حيث تُقام على ملعب مدينة المجمعة في المجمعة.
كلا الفريقين في وضع صعب حيث يدخل الفيحاء المباراة ورصيده 34 نقطة فيما يملك التعاون 29 نقطة ووضعه أكثر صعوبة.
تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض حيث تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
يدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثاني متأخرًا عن الاتحاد صاحب المركز الأول بثلاث نقاط.
يملك الهلال 58 نقطة فيما يملك أبها 34 نقطة.
تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض، حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل .
يدخل الاتحاد المباراة وهو الأقرب للقب المسابقة حيث يحتل المركز الأول برصيد 61 نقطة فيما يملك الطائي 31 نقطة.