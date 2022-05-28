الاتحاد في محطة (تحدي) الطائي .. والهلال يخشى السقوط أمام أبها

تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام أربع مباريات سيكون لها تأثير كبير على من يحمل لقب الدوري ومن سيودع المسابقة.