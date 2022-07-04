الاتحاد في مفاوضات متقدمة مع الدولي السنغالي شيخو كوياتي

كشفت مصادر إعلامية دخول نادي اتحاد جدة في مفاوضات مع الدولي السنغالي شيخو كوياتي، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق من أجل التعاقد معه، ابتداءً من الموسم المقبل.