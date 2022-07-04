الاتحاد في مفاوضات متقدمة مع الدولي السنغالي شيخو كوياتي

كشفت مصادر إعلامية دخول نادي اتحاد جدة في مفاوضات مع الدولي السنغالي شيخو كوياتي، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق من أجل التعاقد معه، ابتداءً من الموسم المقبل.
ووفقاً لموقع "fOOTBALL iNSIDER"، فإن نادي الاتحاد يستهدف عقداً طويل الأجل مع الدولي السنغالي، في صفقة انتقال حر.
وانتهى عقد كوياتي مع النادي الإنجليزي يوم 30 يونيو الماضي، بعد أن فشلت مفاوضات الطرفين للتجديد، لأسباب مالية.
وأشارت التقارير إلى أن نونو سانتو المدير الفني الجديد لفريق اتحاد جدة طلب من إدارة النادي التعاقد مع السنغالي شيخو كوياتي قبل الاستعداد والتحضير للموسم الجديد.
ويسابق اتحاد جدة الزمن للتعاقد مع لاعب وسط مدافع، بعد انتهاء إعارة البرتغالي أندريه فيليبي بنهاية الموسم.
وانضم كوياتي (32 عاماً) إلى كريستال بالاس في صيف 2018 قادماً من ويست هام الإنجليزي، وتبلغ قيمته التسويقية حالياً 4 ملايين يورو.