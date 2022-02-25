الاتحاد لتعزيز الصدارة.. والنصر للحاق بركب المقدمة.. والهلال للمحافظة على آماله

تُفتتح اليوم السبت الجولة الـ22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتُقام أربع مباريات على النحو الآتي:

ضمك - الرائد

تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وتُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

يدخل ضمك المباراة وفي جعبته 33 نقطة في المركز الخامس، فيما يملك الرائد 26 نقطة في المركز الثامن.

ويتطلع أصحاب الضيافة لاستغلال عاملَيْ الأرض والجمهور لتحقيق فوزهم الثاني على التوالي على أمل الدخول لمربع الكبار. وفي المقابل يسعى الرائد لوقف مسلسل نزيف النقاط المتواصل للجولة الرابعة على التوالي، واستعادة نغمة الفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

النصر - أبها

تُقام المباراة في تمام الساعة الـ6:25 بتوقيت مكة المكرمة، وتُقام على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض.

يدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 41، فيما يحتل أبها المركز السادس برصيد 28 نقطة.

يأمل النصر بمواصلة صحوته لتضييق الخناق على المتصدر الاتحاد من أجل مصالحة جماهيره بعد خسارته الديربي أمام الهلال في الدور ربع النهائي بكأس الملك، في حين يأمل الضيوف بتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض خسارة ديربي عسير في الجولة الماضية للبقاء قريبًا من فِرق المقدمة.

الهلال - الحزم

تُقام المباراة في تمام الساعة الـ6:25 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

يدخل الهلال المباراة وهو يملك من النقاط 34 في المركز الرابع، فيما يقبع الحزم في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

ويدخل الهلال المنتشي المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع المتصدر والوصيف بعد أن تغلب خلال الأسبوع الماضي على قطبَي مدينة الرياض (الشباب في الدوري والنصر ببطولة كأس الملك). أما الحزم الذي خسر آخر 3 مباريات فلا مجال أمامه للتفريط بمزيد من النقاط إذا ما أراد النجاة من الهبوط.

الأهلي - الاتحاد

تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 25 نقطة، فيما يتربع الاتحاد على قمة جدول المسابقة برصيد 48 نقطة.

يسعى الطرفان لاستعادة نغمة الفوز بعد تعثرهما بالتعادل (1-1) في الجولة الأخيرة أمام كل من الفيحاء والتعاون. ويتطلع الاتحاد إلى تعزيز صدارته، وتأكيد تفوُّقه هذا الموسم من أجل تقليص فجوة الانتصارات في الديربي مع جاره، في حين يسعى الأهلي لرد اعتباره بعد خسارته ذهابًا (0-2)، والتقدم أكثر في الترتيب للابتعاد عن مناطق الخطر.