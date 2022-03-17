الاتحاد للاقتراب من الحلم .. والشباب للمحافظة على الأمل

يسعى أصحاب الضيافة لتعزيز صدارتهم وتوسيع الفارق مع مطارديهم للاقتراب أكثر من تحقيق الحلم والظفر باللقب الثاني في المسابقة والغائب عن خزائنهم منذ 14 عام من أجل إسعاد جماهيرهم المتعطشة للألقاب.