الاتحاد للاقتراب من الحلم .. والشباب للمحافظة على الأمل

تتواصل غداً الجمعة منافسات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهات مثيرة.
يحل الشباب رابع الترتيب بـ 46 نقطة ضيفاً ثقيلاً على الطائي صاحب المركز الثاني عشر بـ26 نقطة في لقاء سيحتضنه ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل عند تمام الساعة السابعة مساءً.
يبحث الضيوف عن استعادة توازنهم بعد كبوة الجولة الماضية من أمام المتصدر الاتحاد للعودة لسكة الانتصارات واسترجاع مركز الوصافة للإبقاء على حظوظهم قائمة بالمنافسة على اللقب من خلال تقليص الفارق مع صاحب المرتبة الأولى.
في المقابل يأمل فريق الطائي استغلال عاملي الأرض والجماهير لتصحيح المسار ووقف مسلسل النتائج السلبية المستمر للجولة الثالثة على التوالي واستعادة نغمة الانتصارات للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط ولو مؤقتاً.
في مباراة الطموحات المتناقضة يستضيف الاتحاد المتصدر بـ57 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضيفه الحزم متذيل جدول الترتيب بـ14 نقطة وذلك عند الساعة (7:5) مساءً.
يسعى أصحاب الضيافة لتعزيز صدارتهم وتوسيع الفارق مع مطارديهم للاقتراب أكثر من تحقيق الحلم والظفر باللقب الثاني في المسابقة والغائب عن خزائنهم منذ 14 عام من أجل إسعاد جماهيرهم المتعطشة للألقاب.