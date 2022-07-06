الاتحاد يتعاقد مع زكريا هوساوي حتى 2023

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يوم الأربعاء تعاقده مع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لنادي أحد بنظام الإعارة لموسم واحد في أولى صفقات الفريق الغربي في فترة الانتقالات الصيفية.
ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" بيانًا قال فيه: "يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بـن عبدالله الحائلي مع اللاعب زكريا هوساوي لمدة عام واحد بنظام الإعارة مع أفضلية الشراء قادمًا من نادي أحد.
وأضاف البيان :"تمت مراسم توقيع العقد مساء اليوم بمقر النادي، وتمنى رئيس النادي التوفيق للاعب في مسيرته مع عميد الأندية السعودية".
وكان النادي قد أعلن يوم الاثنين الماضي تعاقده مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو خلفًا للروماني كوزمين كونترا الذي قاد الاتحاد في مباريات الموسم الماضي.