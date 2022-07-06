الاتحاد يتعاقد مع زكريا هوساوي حتى 2023

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" بيانًا قال فيه: "يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بـن عبدالله الحائلي مع اللاعب زكريا هوساوي لمدة عام واحد بنظام الإعارة مع أفضلية الشراء قادمًا من نادي أحد.