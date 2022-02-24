الاتحاد يتوج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني 2022

تُوج نادي الاتحاد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني 2022 "الكأس المقامة لرياضة FIFA الإلكترونية", وذلك بعد فوزه على نادي النصر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/2، حيث فاز النصر "ذهاباً" بنتيجة 2, وفاز الاتحاد بالإياب بنتيجة 4، فيما حصل على المركز الثالث نادي الاتفاق بعد فوزه على نادي الهلال.

ومثل نادي الاتحاد اللاعب مساعد الدوسري, فيما مثل نادي النصر محمد فوزي، وبحسب نظام البطولة تأهل اللاعبان للمشاركة في كأس العالم للأندية في رياضة FIFA الإلكترونية.

وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري أن استدامة البطولات التي ينتهجها الاتحاد دليل واضح وقوي على قوة القطاع ومجتمع اللاعبين في المملكة, وقال: "حينما نرى هذا الإقبال والتنافسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني من الجماهير واللاعبين والأندية المشاركة، يبيّن لنا أننا لبّينا رغبات الجمهور ومجتمع اللاعبين ومكّنا اللاعبين السعوديين من الوصول إلى المنصات العالمية، وهذا ما نطمح له في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية".

ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني 2022 هو النسخة الثالثة من البطولة التي حقق لقبها في النسختين السابقتين نادي الاتحاد بممثله مساعد الدوسري بطل العالم في رياضة FIFA الإلكترونية لعامي 2019-2018، كما أقيمت خلال نهائيات هذه النسخة بطولة مصاحبة مخصصة للاعبات بجوائز مختلفة، سعياً من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتمكين جميع فئات مجتمع اللاعبين، وقد حصلت على المركز الأول اللاعبة أفراح من نادي فالار الإلكتروني.