"الاتحاد" يجدد عقد مدافعه زياد الصحفي لثلاثة مواسم مقبلة

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مساء اليوم الجمعة، تجديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول زياد الصحفي لمدة ثلاثة مواسم.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "يعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن تجديد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي عقد اللاعب زياد الصحفي لمدة ثلاثة مواسم".
وتابع البيان "وتمت مراسم توقيع العقد بين نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي، واللاعب مساء اليوم بمقر النادي".
وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للاعب وزملائه في الفريق لتحقيق تطلعات جماهير الاتحاد الغالية.
وكان اللاعب مثار حديث الجماهير السعودية خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن الاتحاد والانتقال لأحد أندية الرياض خلال الصيف الماضي، لكن إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي أغلقت الملف سريعاً بتجديد عقده.
وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ27 عاماً، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وشارك الصحفي هذا الموسم في 14 مباراة منها 13 مباراة بشكل أساسي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها هدفاً واحداً، وحقق 6 افتكاكات ناجحة بدقة 60% وقطع 10 وشتت 69 ومنع عن مرماه 7 تسديدات.