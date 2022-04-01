"الاتحاد" يجدد عقد مدافعه زياد الصحفي لثلاثة مواسم مقبلة

وشارك الصحفي هذا الموسم في 14 مباراة منها 13 مباراة بشكل أساسي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل فيها هدفاً واحداً، وحقق 6 افتكاكات ناجحة بدقة 60% وقطع 10 وشتت 69 ومنع عن مرماه 7 تسديدات.