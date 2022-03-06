الاتحاد يحافظ على الصدارة.."ديربي العاصمة" هلالي.. وتراجع نصراوي أهلاوي

أبرز نتائج الجولة

شهدت الجولة 23، انتصار الهلال على غريمه التقليدي النصر برباعية دون مقابل، كشفت الحال للأصفر، وأدت الخسارة لتراجعه للمركز الثالث.

وعزز الاتحاد صدارته بانتصار صعب، بل من عنق الزجاجة على ضيفه ضمك 2-1.

فيما انتفض الشباب وسجل رباعية في مرمى ضيفه الباطن، وحل ثانياً.

ووسع الاتحاد الفارق النقطي عن أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط, وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بالهلال الثلاثاء المقبل (مؤجلة من الجولة 12).

وما زال الأهلي يواصل تقديم عروضه الباهتة وخسر أمام الاتفاق، مما أدى ذلك لتراجعه للمركز 11 برصيد 25 نقطة فقط، والإسراع بإنهاء العلاقة مع المدرب الألباني "هاسي".