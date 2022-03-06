الاتحاد يحافظ على الصدارة.."ديربي العاصمة" هلالي.. وتراجع نصراوي أهلاوي

حافظ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع نهاية الجولة 23، أمس السبت، كما انتزع الشباب الوصافة من النصر، وما زال الأخير يقدم مستوى فنيًا متذبذبًا كما هو الحال بالنسبة للأهلي.
أبرز نتائج الجولة
شهدت الجولة 23، انتصار الهلال على غريمه التقليدي النصر برباعية دون مقابل، كشفت الحال للأصفر، وأدت الخسارة لتراجعه للمركز الثالث.
وعزز الاتحاد صدارته بانتصار صعب، بل من عنق الزجاجة على ضيفه ضمك 2-1.
فيما انتفض الشباب وسجل رباعية في مرمى ضيفه الباطن، وحل ثانياً.
ووسع الاتحاد الفارق النقطي عن أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط, وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بالهلال الثلاثاء المقبل (مؤجلة من الجولة 12).
وما زال الأهلي يواصل تقديم عروضه الباهتة وخسر أمام الاتفاق، مما أدى ذلك لتراجعه للمركز 11 برصيد 25 نقطة فقط، والإسراع بإنهاء العلاقة مع المدرب الألباني "هاسي".
العودة لسكة الانتصارات
عادت فرق أندية (الرائد، الفيصلي والاتفاق) إلى سكة الانتصارات في هذه الجولة بعد غياب، وذلك على حساب الفيحاء، الحزم والأهلي.
الأهداف والبطاقات الملونة
حفلت الجولة 23 تسجيل 17 هدفًا، واحتساب ركلتين جزائيتين سجلت عن طريق: لاعب الشباب إيفر بانيغا، ولاعب ضمك إيميليو زيلايا.
وارتفع عدد البطاقات الصفراء لـ 37 لاعبًا، فيما سجلت 7 حالات طرد لكل من: عبدالله آل سالم, نواف الصبحي, زي لويس, مراد باتنا, فونيس موري, مازن أبوشرارة, عبدالرحمن العبود.
قائمة الهدافين
أديون إيغالو (الهلال) بـ 15 هدفًا.
أندرسون تاليسكا (النصر) بـ 14 هدفًا.
رومارينيو (الاتحاد) بـ 14 هدفًا.