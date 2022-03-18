رياضة
الاتحاد يُحكم قبضته على الصدارة ويزيد أوجاع الحزم
أحكم الاتحاد قبضته على صدارة جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بفضل فوزه على الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ونجح الاتحاد في الفوز على الحزم بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ25 من المسابقة.
وتناوب على تسجيل ثلاثية الاتحاد كل من مهند الشنقيطي في الدقيقة الـ66 وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقتَيْن الـ86 والـ"90+6" من عمر المباراة.
وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، في حين توقف رصيد الحزم عند 14 نقطة، احتل بها المركز السادس عشر (الأخير).