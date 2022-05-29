"الاتحاد" يخسر في الأمتار الأخيرة.. هل نفعهم "حمدالله"؟

سيندم الاتحاديون كثيرًا على لقب كان في متناول أيديهم في حال خسارتهم له. كان سيعيد الفريق لمنصات التتويج من جديد، لكن كيف لهم ذلك ومنافسهم اعتاد على القتال لآخر نَفَس.