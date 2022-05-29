"الاتحاد" يخسر في الأمتار الأخيرة.. هل نفعهم "حمدالله"؟
فَقَدَ الاتحاد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الأمتار الأخيرة قبل نهاية المسابقة بجولتين، واتجهت بوصلة اللقب نحو الرياض.
انشغل الاتحاديون بقضيتهم مع النصر بشأن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله الذي انضم إليهم قادمًا من النصر في صفقة شغلت الرأي العام الرياضي.
تشتُّت ذهني
فشل الاتحاديون في التركيز داخل المستطيل الأخضر، واهتموا كثيرًا بقضية "حمدالله" والنصر، وإن كانوا محقين في التعاقد معه أم لا؛ فكانت خسارتهم الأكبر، وهي فقدان اللقب الذي بات قريبًا.
القتال حتى النَّفَس الأخير
تساوى الاتحاد مع الهلال، لكنه تساوٍ ليس في صالحهم بكل تأكيد؛ إذ إن نتائج الفريقين معًا تصب في مصلحة الهلال.
وكان العميد قاب قوسين أو أدنى من اللقب، لكن الفريق تهاون في المباريات الأخيرة؛ ليفقد نحو 7 نقاط، كانت تصب في مصلحته.
سيندم الاتحاديون كثيرًا على لقب كان في متناول أيديهم في حال خسارتهم له. كان سيعيد الفريق لمنصات التتويج من جديد، لكن كيف لهم ذلك ومنافسهم اعتاد على القتال لآخر نَفَس.