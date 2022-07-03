الاتحاد يستهدف التعاقد مع الدولي البرتغالي جواو موتينيو

شددت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد، تستهدف التعاقد مع البرتغالي جواو موتينيو لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي، بتوصية من مواطنه نونو سانتو، الذي أصبح على أعتاب تدريب اتحاد جدة.
وقالت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إن مدرب توتنهام ووولفرهامبتون السابق، طالب إدارة اتحاد جدة بالتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو موتينيو.
ويُذكر أن عقد اللاعب انتهى مع وولفرهامبتون بنهاية الشهر الماضي، ليكون انتقاله المحتمل في صفقة مجانية.
وأضافت التقارير أن الاتحاد لم يقدم عرضه بعد للاعب البرتغالي، لكنه قد يبدأ المفاوضات قريبًا جدًا.
وتستعد الإدارة الاتحادية للإعلان الرسمي عن التعاقد مع سانتو، خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.
وانتهى عقد كوزمين، مع الاتحاد، بنهاية الموسم الرياضي 2021-2022، الذي حصد خلاله الفريق المركز الثاني خلف الهلال بطل المسابقة.