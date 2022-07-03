الاتحاد يستهدف التعاقد مع الدولي البرتغالي جواو موتينيو

شددت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد، تستهدف التعاقد مع البرتغالي جواو موتينيو لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي، بتوصية من مواطنه نونو سانتو، الذي أصبح على أعتاب تدريب اتحاد جدة.