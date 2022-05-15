الاتحاد يطالب بتغيير الحكم البرازيلي.. لقيادة "كلاسيكو" الهلال المرتقب

وكانت لجنة المسابقات بالدوري السعودي للمحترفين، قد أعادت جدولة الجولات من 27 إلى 30 للدوري، بعد تأجيل الجولة 27، بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.