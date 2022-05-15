الاتحاد يطالب بتغيير الحكم البرازيلي.. لقيادة "كلاسيكو" الهلال المرتقب

طالبت إدارة نادي الاتحاد بعدم إسناد تحكيم مباراة فريقها الكروي الأول بنظيره الهلال إلى الحكم البرازيلي "ويلتون سامبايو" في قمة "كلاسيكو" الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإسناد المهمة لطاقم تحكيم أوروبي.
ورحب الاتحاد بطاقم تحكيم سعودي فقط في حال عدم توفر بديل أجنبي؛ وذلك وفقًا لما أكده برنامج "أكشن مع وليد" التلفزيوني.
وكانت لجنة المسابقات بالدوري السعودي للمحترفين، قد أعادت جدولة الجولات من 27 إلى 30 للدوري، بعد تأجيل الجولة 27، بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.
ويستضيف الاتحاد المتصدر، نظيره الهلال الوصيف، مساء 23 مايو "الجاري" على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.