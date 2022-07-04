الاتحاد يعلن انتهاء علاقته بالمدرب الروماني كوزمين كونترا

أعلن الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اليوم الاثنين نهاية مسيرة المدرب الروماني كوزمين كونترا مع الفريق الأول لكرة القدم.
وودَّع النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المدرب البالغ من العمر "46 عامًا" بأبرز لقطاته مع الفريق في الموسم المنصرم، مع عبارة "شكرًا كوزمين كونترا".
وأشرف كونترا على تدريب الاتحاد في 29 أغسطس 2021، وقاده إلى تحقيق المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين.
وذكرت مصادر أن إدارة النادي أتمت اتفاقها مع المدرب البرتغالي نونو سانتوس لقيادة الفريق الكروي الأول ابتداء من الموسم القادم، خلفًا للروماني كوزمين كونترا.