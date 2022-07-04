الاتحاد يعلن انتهاء علاقته بالمدرب الروماني كوزمين كونترا

وودَّع النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المدرب البالغ من العمر "46 عامًا" بأبرز لقطاته مع الفريق في الموسم المنصرم، مع عبارة "شكرًا كوزمين كونترا".