الاتحاد ينتظر أغلى هديه هذا الموسم.. من الفيصلي

يسعى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى الصعود لمنصات التتويج بعد غياب، حينما يقابل الباطن، مساء اليوم الاثنين، في ختام الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .