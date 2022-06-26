الاتحاد ينتظر أغلى هديه هذا الموسم.. من الفيصلي

يسعى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى الصعود لمنصات التتويج بعد غياب، حينما يقابل الباطن، مساء اليوم الاثنين، في ختام الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
ويعول الاتحاد آمالاً كبيرة على موقعة الرياض التي تجمع الهلال ونظيره الفيصلي، حيث يأمل العميد أن يهدي الفيصلي اللقب له في حال هزم الهلال، بشرط عدم تعثر الاتحاد أمام الباطن .
الاتحاد يتسلح في موقعة حسم لقب الدوري بعاملي الأرض والجمهور كما هو الحال بالنسبة للهلال ( حامل اللقب ) .
يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 64 نقطة، وهو ذات الرصيد بالنسبة للهلال ( المتصدر ) مع بقاء أفضلية المواجهات المباشرة لصالح الأزرق .