الاتحاد يواصل التربع على القمة .. الهلال يحافظ على الآمال .. والنصر يستمر بالمطاردة

حسم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "ديربي جدة" بعد تفوقه على غريمه التقليدي الأهلي في مواجهة مثيرة شهدت تسجيل 7 أهداف في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، ليواصل المحافظة على قمة الترتيب العام عن جدارة واستحقاق.
وفرض مهاجم الاتحاد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله نفسه بقوة كأبرز نجوم الجولة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الأهلي، لتنتهي المواجهة بين قطبي جدة بفوز الاتحاد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في حين حقق النصر صاحب المركز الثاني فوزًا صعبًا على أبها 2-1، وتغلب حامل اللقب فريق الهلال على الحزم بهدفين دون مقابل.
شهدت الجولة تسجيل 27 هدفًا في 8 مباريات، بواقع 3.35 هدف في المباراة الواحدة، وحقق أصحاب الأرض الفوز في 5 مباريات مقابل (2) للضيوف، وانتهت مواجهة بالتعادل.
بعد مواجهة حفلت بالكثير من الندية والإثارة في معظم أوقاتها، نجح الاتحاد في حسم قمة مباريات الجولة والتي جمعته بالقطب الثاني لمدينة جدة، حيث تفوق عليه بأربعة أهداف سجل عبد الرزاق حمد الله (7 و21 و90+1 من ضربة جزاء) ورومارينيو (41)، مقابل ثلاثة سجلها كل من كارلوس إدواردو (45+2) وعبد الباسط هندي (49) ومحمد المجحد (73).
في المقابل تفوق النصر على أبها بهدفين سجلهما فينسيت أبوبكر (37 و90+7) مقابل هدف لأوروس ماتيتش (69)، وعاد فريق الشباب إلى طريق الانتصارات سريعًا بفوزه على الفيحاء بهدفي جون ماري (41) ونواف العابد (80)، مقابل هدف لأصحاب الضيافة سجله عبد الرحمن سالم (58)، وتغلب الباطن على الفيصلي بهدف دون مقابل سجله يوسف الجبلي (45+3).
وواصل الهلال عروضه القوية ملحقًا الهزيمة الـ14 بالحزم الذي تعقدت حظوظه كثيرًا في البقاء في دوري المحترفين (2-0) في حين أنعش الأزرق حظوظه بالمحافظة على اللقب بعد أن قلص الفارق مع المتصدر إلى (14 نقطة) مع تبقي له 3 مباريات مؤجلة ضد الفيحاء والاتفاق والاتحاد.
وحافظ ضمك على موقعه في المركز الخامس بفوزه على الرائد (3-2) سجلها منصور حمزي (27) والعربي هلال سوداني (39) وسيرجيو خافيير (90+5)، مقابل هدفين سجلهما ايدر لوبيز (36) وكريم البركاوي (46) للرائد.
وانتهت مواجهة الطائي مع التعاون بهدف لمثله، سجل للأول حسن عيضة (26)، وللثاني توبياس فيجيروا بالخطأ في مرماه (67)، وأخيرًا فاز الفتح على الاتفاق برباعية نظيفة سجلها كريستيان كويفا (10 و33) وسفيان بن دبكة (37) ومراد باتنا (85 من ضربة جزاء).
14 هدفًا - أندرسون تاليسكا (النصر)، أوديون إيغالو (الشباب)، رومارينيو (الاتحاد)
13هدفًا ليندر تاوامبا (التعاون)
12 هدفًا كريم البركاوي (الرائد)
11 هدفًا عبد الرزاق حمدالله (الاتحاد).
تغنت جماهير الاتحاد كثيرًا بنجمها الجديد عبد الرزاق حمد الله الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك الأهلي، وسجل فينسيت أبو بكر هدفي فريقه النصر في شباك أبها، وهو ما فعله كريستيان كويفا مع فريقه الفتح في شباك الاتفاق ليكون الثلاثي هو الأبرز في الجولة.