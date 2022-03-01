الاتحاد يواصل التربع على القمة .. الهلال يحافظ على الآمال .. والنصر يستمر بالمطاردة

بعد مواجهة حفلت بالكثير من الندية والإثارة في معظم أوقاتها، نجح الاتحاد في حسم قمة مباريات الجولة والتي جمعته بالقطب الثاني لمدينة جدة، حيث تفوق عليه بأربعة أهداف سجل عبد الرزاق حمد الله (7 و21 و90+1 من ضربة جزاء) ورومارينيو (41)، مقابل ثلاثة سجلها كل من كارلوس إدواردو (45+2) وعبد الباسط هندي (49) ومحمد المجحد (73).

في المقابل تفوق النصر على أبها بهدفين سجلهما فينسيت أبوبكر (37 و90+7) مقابل هدف لأوروس ماتيتش (69)، وعاد فريق الشباب إلى طريق الانتصارات سريعًا بفوزه على الفيحاء بهدفي جون ماري (41) ونواف العابد (80)، مقابل هدف لأصحاب الضيافة سجله عبد الرحمن سالم (58)، وتغلب الباطن على الفيصلي بهدف دون مقابل سجله يوسف الجبلي (45+3).

وواصل الهلال عروضه القوية ملحقًا الهزيمة الـ14 بالحزم الذي تعقدت حظوظه كثيرًا في البقاء في دوري المحترفين (2-0) في حين أنعش الأزرق حظوظه بالمحافظة على اللقب بعد أن قلص الفارق مع المتصدر إلى (14 نقطة) مع تبقي له 3 مباريات مؤجلة ضد الفيحاء والاتفاق والاتحاد.

وحافظ ضمك على موقعه في المركز الخامس بفوزه على الرائد (3-2) سجلها منصور حمزي (27) والعربي هلال سوداني (39) وسيرجيو خافيير (90+5)، مقابل هدفين سجلهما ايدر لوبيز (36) وكريم البركاوي (46) للرائد.

وانتهت مواجهة الطائي مع التعاون بهدف لمثله، سجل للأول حسن عيضة (26)، وللثاني توبياس فيجيروا بالخطأ في مرماه (67)، وأخيرًا فاز الفتح على الاتفاق برباعية نظيفة سجلها كريستيان كويفا (10 و33) وسفيان بن دبكة (37) ومراد باتنا (85 من ضربة جزاء).