"الاتحاد" يواصل الزحف نحو اللقب.. الهلال ينتفض والنصر يتراجع .. وصحوة أهلاوية

حافظ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "57 نقطة" على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع نهاية الجولة 24 ، بعد أن تجاوز عقبة مستضيفه الشباب أمس الأحد بنتيجة 2/0 .