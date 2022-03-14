"الاتحاد" يواصل الزحف نحو اللقب.. الهلال ينتفض والنصر يتراجع .. وصحوة أهلاوية

حافظ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "57 نقطة" على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع نهاية الجولة 24 ، بعد أن تجاوز عقبة مستضيفه الشباب أمس الأحد بنتيجة 2/0 .
انتفاضة هلالية وتراجع نصراوي
وقاد لاعب الهلال المالي "موسى ماريغا" فريقه لوصافة الترتيب بعد إحرازه الهدف الوحيد في الوقت القاتل 89 في مرمى الرائد، وبلغ الأزرق النقطة 46، في ظل تراجع الشباب للمركز الثالث بذات الرصيد، لكن الهلال متفوقاً بفارق الأهداف مع أفضلية مباراتين مؤجلتين.
وشهدت الجولة تراجع النصر للمركز الرابع "45 نقطة" بعد تعادله الإيجابي أمام الاتفاق 2/2 .
صحوة الأهلي و"السومة"
انتفض رفاق المهاجم التاريخي للأهلي عمر السومة وعادوا لمصالحة جماهيرهم بثلاثية في مرمى الطائي مقابل هدف، قفزت بالأخضر للمركز العاشر "28 نقطة"، وشهدت المواجهة عودة وحضور السومة للتهديف والصناعة بعد غياب لفترة ليست بالقصيرة عن زيارة الشباك .
قائمة الهدافين:
أوديون إيغالو "الهلال" بـ 16 هدفًا.
ليندر تاوامبا "التعاون" بـ 15 هدفًا.
رومارينيو "الاتحاد" بـ 15 هدف.