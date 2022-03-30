الاتفاق: انتهت المرحلة الأولى من الإعداد.. و"كارتيرون" يمنح اللاعبين راحة حتى 6 إبريل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق برنامجه الإعدادي للمرحلة الأولى اليوم الأربعاء، بعد آخر حصة تدريبية والتي أقيمت اليوم على ملعب رديف النادي.
فيما منح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون راحة للاعبي الفريق إلى جانب الدوليين حتى يوم 6 إبريل المقبل على أن تبدأ المرحلة الثانية من الإعداد يوم 7 إبريل بانتظام جميع اللاعبين، يأتي ذلك في إطار تحضيرات الفريق لفترة توقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم تدريب الاستحواذ على الكرة، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.