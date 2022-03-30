الاتفاق: انتهت المرحلة الأولى من الإعداد.. و"كارتيرون" يمنح اللاعبين راحة حتى 6 إبريل

فيما منح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون راحة للاعبي الفريق إلى جانب الدوليين حتى يوم 6 إبريل المقبل على أن تبدأ المرحلة الثانية من الإعداد يوم 7 إبريل بانتظام جميع اللاعبين، يأتي ذلك في إطار تحضيرات الفريق لفترة توقف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.