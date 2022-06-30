الاتفاق يجدد تعاقده مع الفرنسي كارتيرون.. حتى نهاية 2023

وخاض الفريق بقيادة كارتيرون آخر 8 مباريات في الدوري، فاز في 3، وتعادل في مباراتين، وخسر 3، وسجل خلالها 14 هدفًا، واستقبل 11 هدفُا، رافعًا رصيد الفريق إلى 34 نقطة في المركز الـ11.