الاتفاق يجدد تعاقده مع الفرنسي كارتيرون.. حتى نهاية 2023

جدّدت إدارة نادي الاتفاق عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليقود الفريق الأول لكرة القدم "فنيًّا" حتى نهاية موسم 2023.
يأتي ذلك للمحافظة على استقرار الاتفاق من الناحية الفنية بعد أن نجح كارتيرون في مهمته بقيادة الفريق إلى برّ الأمان بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.
وخاض الفريق بقيادة كارتيرون آخر 8 مباريات في الدوري، فاز في 3، وتعادل في مباراتين، وخسر 3، وسجل خلالها 14 هدفًا، واستقبل 11 هدفُا، رافعًا رصيد الفريق إلى 34 نقطة في المركز الـ11.
وعلى صعيد متصل من المقرر أن تنطلق تدريبات الاتفاق يوم الجمعة 15 يوليو القادم في الدمام، المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الجديد 2022/ 23؛ حيث سيخضع اللاعبون لفحوصات طبية قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي الذي سيعلن عنه لاحقًا.