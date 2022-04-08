الاتفاق يجري أولى تدريباته في معسكر أبو ظبي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، يوم الجمعة، أول حصة تدريبية في معسكره الخارجي بالعاصمة الإماراتية، تحضيراً لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/2022م.
وانطلق التدريب على ملعب المعسكر بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وقد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالجري ومن خلال الكرة، ثم قسم كارتيرون الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب .
وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق وصلت ظهر الجمعة إلى أبو ظبي حيث سيقيم فارس الدهناء معسكره الخارجي من 8 حتى 28 أبريل الجاري .
يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات النواخذة لباقي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.
وكانت البعثة توجهت فور وصولها إلى مقر المعسكر إلى أحد فنادق العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تضم القائمة 31 لاعباً وهم : ( الجزائري رايس مبولحي، عبدالله العويشير، عبدالله الصالح، محمد الحائطي، سعيد الربيعي، سعيد المولد، عبدالله الخطيب، سنوسي هوساوي، فهد غازي، ماجد هزازي، علي هزازي، حامد الغامدي، سعد السلولي، حسن آل سليس، الألماني أمينيونس، سعد آل موسى، الجزائري أيوب عبد اللاوي، عبدالرحمن عبد القادر، أحمد الغامدي ، فهد الدوسري ،السلوفاكي فيليب كتش، التونسي نعيم السليتي، محمد محزري، علي فؤاد، فيصل الغامدي ، محمد الكويكبي ،عبدالله آل سالم، إبراهيم محنشي، السويدي روبن كوايسون، الفرنسي يوسف نياكاتي، سعد آل خيري ) .