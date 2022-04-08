الاتفاق يجري أولى تدريباته في معسكر أبو ظبي

وكانت البعثة توجهت فور وصولها إلى مقر المعسكر إلى أحد فنادق العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تضم القائمة 31 لاعباً وهم : ( الجزائري رايس مبولحي، عبدالله العويشير، عبدالله الصالح، محمد الحائطي، سعيد الربيعي، سعيد المولد، عبدالله الخطيب، سنوسي هوساوي، فهد غازي، ماجد هزازي، علي هزازي، حامد الغامدي، سعد السلولي، حسن آل سليس، الألماني أمينيونس، سعد آل موسى، الجزائري أيوب عبد اللاوي، عبدالرحمن عبد القادر، أحمد الغامدي ، فهد الدوسري ،السلوفاكي فيليب كتش، التونسي نعيم السليتي، محمد محزري، علي فؤاد، فيصل الغامدي ، محمد الكويكبي ،عبدالله آل سالم، إبراهيم محنشي، السويدي روبن كوايسون، الفرنسي يوسف نياكاتي، سعد آل خيري ) .