الاتفاق يجري تدريبه الرئيس تحضيرًا للاتحاد.. ويحتفي بأمين يونس

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس اليوم الثلاثاء على ملعبه الرديف بالنادي، تحضيرًا لاستضافة الاتحاد مساء الخميس في الدمام.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد تركز على الجانب التكتيكي فبعد الإحماء أدى اللاعبون تمارين لياقية على عدة محطات، ثم الجانب التكتيكي بتطبيق اللاعبين عدد من الجمل الفنية من خلال 3 مجموعات، قبل أن يختتم الفريق التدريب بتنفيذ اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وعلى صعيد متصل احتفى الفريق الأول بالألماني لاعب وسط الاتفاق أمين يونس، وذلك بمناسبة قدوم مولودته التي اتفق مع زوجته على تسميتها آية صفية، والتقط معه الجهاز الفني والإداري واللاعبون عددًا من الصور التذكارية.
وبعد نهاية التدريب انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق المنطقة الشرقية حتى موعد مواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 29 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 / 22.