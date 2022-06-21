الاتفاق يجري تدريبه الرئيس تحضيرًا للاتحاد.. ويحتفي بأمين يونس

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد تركز على الجانب التكتيكي فبعد الإحماء أدى اللاعبون تمارين لياقية على عدة محطات، ثم الجانب التكتيكي بتطبيق اللاعبين عدد من الجمل الفنية من خلال 3 مجموعات، قبل أن يختتم الفريق التدريب بتنفيذ اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.