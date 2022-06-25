الاتفاق يجري تدريبه تحضيرًا للفيحاء ويغادر للمجمعة

من جهة ثانية غادرت القائمة المختارة من مطار الملك فهد متوجهة إلى مطار الملك خالد بالرياض ومن ثم إلى المجمعة، حيث ستقيم القائمة المختارة في أحد فنادق المجمعة على أن يجري فارس الدهناء تدريبه الأخير يوم غدٍ الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية والذي سيحتضن المواجهة المهمة مع مضيفه الفيحاء مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 30 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.