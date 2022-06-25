الاتفاق يجري تدريبه تحضيرًا للفيحاء ويغادر للمجمعة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه قبل الأخير عصر اليوم السبت في الصالة الرياضية بالنادي، استعدادًا لمواجهة الفيحاء قبل المغادرة إلى المجمعة.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية على عدة محطات، قبل أن يختتم المران بتدريب المربعات.
وعلى صعيد متصل بعد نهاية التدريب ووسط أجواء عائلية ودع لاعبي الفريق والأجهزة مسؤول العدة والملابس البنغلاديشي عبد الأحد عبد الصمد بعد نهاية فترة عمله والتي استمرت 20 عامًا، مقدمين له الشكر الجزيل على خدماته طوال فترة والتي طالت لعقدين من الزمن والتي كان خلالها مثالاً للعامل المثابر المخلص في عمله ولذلك الكل يجمع على احترامه ومحبته.
من جهة ثانية غادرت القائمة المختارة من مطار الملك فهد متوجهة إلى مطار الملك خالد بالرياض ومن ثم إلى المجمعة، حيث ستقيم القائمة المختارة في أحد فنادق المجمعة على أن يجري فارس الدهناء تدريبه الأخير يوم غدٍ الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية والذي سيحتضن المواجهة المهمة مع مضيفه الفيحاء مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 30 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.