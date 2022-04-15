الاتفاق يخسر أمام بني ياس الإماراتي ودياً

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مواجهته الودية الأولى والتي جمعته بمضيفه فريق بني ياس الإماراتي بنتيجة 0-3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الشامخة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة المباريات الودية التي سيخوضها فارس الدهناء في معسكر أبو ظبي والذي سيستمر حتى 28 أبريل الجاري ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات لباقي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.
وفي الشوط الأول دخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من: (رايس مبولحي، سعيد المولد، سعيد الربيعي، فيليب كيش، أيوب عبد اللاوي، علي هزازي، إبراهيم محنشي، نعيم السليتي، أحمد الغامدي، ماجد النجراني، روبن كوايسون)، وانتهى الشوط بتقدم بني ياس بهدفين د. 37,35 .
وفي الشوط الثاني دخل كارتيرون بتشكيل آخر مكون من: (عبدالله العويشير، فهد الدوسري، فهد غازي، عبدالله خطيب، سنوسي هوساوي، حامد الغامدي، فيصل الغامدي، أمين يونس، سعد السلولي، سعد الموسى ،يوسف نياكاتي).
وتحصل الاتفاق على أكثر من فرصة مواتية لتعديل النتيجة ولكن لم يوفق، حتى تمكن أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الثالث في د. 80.