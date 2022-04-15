الاتفاق يخسر أمام بني ياس الإماراتي ودياً

وفي الشوط الأول دخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من: (رايس مبولحي، سعيد المولد، سعيد الربيعي، فيليب كيش، أيوب عبد اللاوي، علي هزازي، إبراهيم محنشي، نعيم السليتي، أحمد الغامدي، ماجد النجراني، روبن كوايسون)، وانتهى الشوط بتقدم بني ياس بهدفين د. 37,35 .