"الاتفاق" يستأنف تدريباته ويفتح ملف "الفيحاء"

وعلى صعيد متّصل يجري فارس الدهناء تدريبه يوم غدٍ السبت، في ملعبه قبل أن تغادر القائمة المختارة إلى المجمعة لإقامة المعسكر الذي سيقام في أحد فنادق المجمعة؛ حيث سيجري الفريق تدريبه الأخير يوم الأحد على استاد المجمعة الذي سيحتضن مواجهة الاتفاق مع مضيفه الفيحاء، والتي ستجمعهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.