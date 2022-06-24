"الاتفاق" يستأنف تدريباته ويفتح ملف "الفيحاء"

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم الجمعة، على ملعبه الرديف بالنادي، استعداده لمواجهة مضيفه الفيحاء مساء الاثنين المقبل.
وكان التدريب قد بدأ بكلمة من رئيس النادي المهندس خالد الدبل، طالَبَ من خلالها بطيّ صفحة مواجهة الاتحاد، مشددًا على أهمية التركيز الكامل على مواجهة الفيحاء لتحقيق الفوز دون سواه في ختام مباريات الدوري.
وأشار إلى أن مواجهة بطل الكأس ليست سهلة، خصوصًا على أرضه، ولكن الثقة كبيرة بلاعبي فارس الدهناء بأن يقاتلوا في المباراة والظفر بنقاط المباراة.
فيما اشتمل التدريب الذي قاده الفرنسي باتريس كارتيرون على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا مواجهة الاتحاد، في حين خاض بقية اللاعبين تمارين لياقية بالجري ومن خلال الكرة، ثم طبّقوا عددًا من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
وعلى صعيد متّصل يجري فارس الدهناء تدريبه يوم غدٍ السبت، في ملعبه قبل أن تغادر القائمة المختارة إلى المجمعة لإقامة المعسكر الذي سيقام في أحد فنادق المجمعة؛ حيث سيجري الفريق تدريبه الأخير يوم الأحد على استاد المجمعة الذي سيحتضن مواجهة الاتفاق مع مضيفه الفيحاء، والتي ستجمعهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.