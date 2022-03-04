"الاتفاق" يستفيق ويزيد من جراح "الأهلي"

نجح فريق الاتفاق في استعادة نغمة الانتصارات بعد أن غابت عنه في آخر 9 مباريات؛ وذلك بتغلبه على ضيفه الأهلي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.
وبهذه النتيجة تمكَّن الاتفاق من الهروب من منطقة شبح الهبوط بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة؛ احتل بها المركز الثالث عشر، في حين تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة بالمركز الحادي عشر.
بدأ اللقاء سريعًا من قِبل الفريقين مع أفضلية نسبية لأصحاب الضيافة؛ إذ لم يمهل فريق الاتفاق نظيره الأهلي سوى (19) دقيقة حتى افتتح التسجيل من مجهود فردي مميز للنجم التونسي نعيم سليتي، الذي قدم فاصلاً مهاريًّا قبل أن يطلق تسديدة صاروخية من خارج المنطقة، استقرت في شباك الحارس محمد الربيعي.
بعد الهدف استعاد الأهلي زمام التحكم في اللقاء، وعاود الاستحواذ على الكرة، وخلق العديد من الفرص لمحاولة الوصول إلى المرمى لكن دون جدوى. وفي المقابل اعتمد الاتفاق على الهجمات المرتدة، التي كاد يعزز تقدمه بها في أكثر من مناسبة.
وأكمل الاتفاق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ71 بعد استبعاد اللاعب عبدالله السالم بالبطاقة الحمراء إثر تدخُّله العنيف على مدافع الأهلي علي مجرشي.
وفيما تبقى من وقت استطاع الاتفاق الحفاظ على الهدوء، وتمكن من التصدي لمحاولات فريق الأهلي لتعديل النتيجة، مع شنه بعض الهجمات العكسية التي كان مصدرها نعيم سليتي من أجل إضافة الهدف الثاني.