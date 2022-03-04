"الاتفاق" يستفيق ويزيد من جراح "الأهلي"

بعد الهدف استعاد الأهلي زمام التحكم في اللقاء، وعاود الاستحواذ على الكرة، وخلق العديد من الفرص لمحاولة الوصول إلى المرمى لكن دون جدوى. وفي المقابل اعتمد الاتفاق على الهجمات المرتدة، التي كاد يعزز تقدمه بها في أكثر من مناسبة.