الاتفاق يعلن رحيل المدافع الجزائري أيوب عبداللاوي

أعلنت إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، اليوم الجمعة، عن رحيل مدافع الفريق الكروي الأول الدولي الجزائري أيوب عبداللاوي، بعد نهاية عقده.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة جاء فيها: "أيوب عبداللاوي.. شكرًا على إصرارك وروحك ومجهودك.. شكرًا على ما قدمت".
وخاض أيوب عبد اللاوي 22 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الاتفاق، لم يسهم بأي هدف قطع 19 كرة، وبلغت نسبة الافتكاك 68.4%، واستطاع تمرير 660 كرة؛ حيث بلغت عدد التمريرات الناجحة 80.6%.
وانضم المدافع الجزائري أيوب عبداللاوي إلى الاتفاق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم رياضي في صفقة انتقال حر.
وكانت إدارة النادي قد أعلنت يوم أمس رحيل ثنائي الفريق الكروي الأول الحارس الجزائري رايس مبولحي، ولاعب الوسط السلوفيني فيليب كيش.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر إعلامية أن إدارة الاتفاق اقتربت من التعاقد مع البولندي رافال أوجستينياك مدافع نادي أورال سفيردلوفسك أوبلاست الروسي، في صفقة انتقال مجانية؛ حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وتبلغ قيمته السوقية 1.7 مليون يورو "6.6 مليون ريال".
يذكر أن الاتفاق أنهى الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.